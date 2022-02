Trener Lecha Maciej Skorża: Wiem, czego brakuje nam na wyjazdach. WIDEO WIDEO |

Co się dzieje z Lechem Poznań w meczach wyjazdowych? Z sześciu ostatnich spotkań na obcych boiskach najmocniejszy kadrowo zespół w Polsce wygrał zaledwie jedno, 3-2 z Zagłębiem Lubin. Nawet w nim „Kolejorz” był bliski zmarnowania sporej zaliczki. I tak jest niemal w każdym kolejnym starciu – Lech przeważa, ma masę sytuacji, ale koniec końców nie jest w stanie wygrać. W sobotę o godz. 15 spotka się zaś w Szczecinie z Pogonią, która na swoim stadionie jest niepokonana. – Też analizujemy tę sytuację, wzięliśmy pod lupę wszystkie statystyki. Pod tym względem mecz z Lechią Gdańsk wyglądał OK, mieliśmy znacznie wyższy „expected goals” niż rywal, ale to oni wygrali – mówi trener Lecha Maciej Skorża i podkreśla różnicę między domowymi meczami swojej drużyny a tymi wyjazdowymi: - Chodzi o zachowanie w polu karnym przeciwnika w decydujących momentach. Brakuje spokoju i pewności siebie, czyli czegoś, co daje nasz stadion przy Bułgarskiej. To jest zasługą kibiców, że on niesie i w trudnych momentach potrafią wykrzesać coś więcej. Na wyjazdach tego brakuje – twierdzi Skorża.