Maciej Skorża przed meczem z Pogonią: Wtedy będziemy w trudnym położeniu. WIDEO

Wystarczyły zaledwie trzy wiosenne mecze, by Lech Poznań nie tylko stracił cztery punkty przewagi nad Pogonią Szczecin, ale nawet znalazł się o punkt za nią. W sobotę o godz. 15 w Szczecinie „Kolejorz” zagra w Szczecinie i jeśli tam przegra, znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Będzie miał cztery punkty straty i gorszy bilans bezpośrednich spotkań. – Czy to mecz rozstrzygający? Nie myślałem o nim w tych kategoriach. Bardziej nastawiam się na to, że po meczu w Gdańsku będziemy chcieli jak najszybciej odzyskać fotel lidera. To jest piłka, różne rzeczy się mogą wydarzyć, ale za to za wcześnie, by ferować wyroki – mówi trener Lecha Maciej Skorża i przypomina, że do zakończenia sezonu pozostanie jeszcze 11 spotkań. – Taka porażka postawiłaby nas w trudnym położeniu, ale to nie koniec szans na mistrzostwo. W tej chwili szansę na tytuł ma kilka drużyn, nawet ci, co tracą więcej niż pięć punktów – uważa 50-letni szkoleniowiec.