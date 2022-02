Trener Lecha Maciej Skorża: Lechia się nie cofnie przed nami. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lechia Gdańsk na swoim stadionie i Lechia grająca na wyjeździe, to dwie różne drużyny – można wnioskować na podstawie dotychczasowych wyników. Gdańszczanie na Polsat Plus Arenie zdobyli aż 23 punkty, przegrali zaledwie jedno z dziesięciu spotkań. W każdym zaś zdobywali co najmniej jedną bramkę. – Lechia gra bardzo ofensywnie u siebie i spodziewam się, że znacznie częściej będziemy w fazie bronienia niż w innych spotkaniach. Nie wyobrażam sobie, by Lechia się cofnęła, raczej postara się stosować pressing i wymuszać nasze błędy. Temu musimy stawić czoła – twierdzi przed starcie w Gdańsku trener Lecha Poznań Maciej Skorża. Pod koniec jego drużyna całkowicie zdominowana Lechię w Poznaniu, choć wygrała tylko 2-0. Wtedy jednak gdańszczan prowadził Piotr Stokowiec, a nie Tomasz Kaczmarek. – Ważną różnicą jest powrót Nalepy, bo to istotny zawodnik dla Lechii. W dużej mierze pozostali jednak ci sami gracze, przeciwko którym graliśmy. Nie chciałbym porównywać obu trenerów, szanuję jednego i drugiego, nie powiem, że teraz Lechia gra lepiej czy gorzej. Gra inaczej – uważa Maciej Skorża. Spotkanie Lechii z Lechem – w niedzielę o godz. 17.30.