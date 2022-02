Trener Lecha Maciej Skorża: Martwi mnie coraz większa ilość błędów indywidualnych. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W pierwszych 19 meczach tego sezonu, wliczając rozgrywki Pucharu Polski, Lech Poznań stracił zaledwie osiem bramek. W ostatnich czterech... także osiem. Coś złego stało się z defensywą lidera PKO Ekstraklasy, skoro po dwie bramki wbiły mu ekipy Zagłębia Lubin i Radomiaka, jedną Górnik Zabrze, który mógł mieć lepszy wynik, a aż trzy Cracovia. – W Krakowie właśnie to mnie zabolało najmocniej, że straciliśmy aż trzy gole, to zdecydowanie za dużo. Analizujemy tę sytuację, zastanawiamy się, co robić lepiej, dziś mieliśmy aż dwie odprawy dotyczące defensywy i bronienia przy stałych fragmentach – mówi trener Lecha Poznań Maciej Skorża. Tych błędów lechici popełniają sporo i to piłkarze, którzy powinni być liderami zespołu. W starciu z Cracovią przy drugiej bramce rywali nie popisał się Antonio Milić, a przy ostatniej: Mikael Ishak i Dawid Kownacki. – Martwi mnie to, że popełniamy coraz więcej błędów indywidualnych, bo takie teoretycznie najłatwiej jest wyeliminować. Liczę na dobrą reakcję zawodników w trudnych momentach – dodaje szkoleniowiec.