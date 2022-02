Trener Lecha Maciej Skorża: Nie śledzę rywalizacji między kibicami Lecha i Pogoni. WIDEO WIDEO |

Lech Poznań po pierwszym wiosennym meczu ma zaledwie dwa punkty przewagi nad Pogonią Szczecin, która także celuje w mistrzostwo Polski. Dodatkowo rywalizację podgrzewają kibice jednych i drugich, którzy nie pałają do siebie miłością. Lech jest na pewno pod większą presją, bo wiele zainwestował w ostatnim roku w swój zespół, a na dodatek za miesiąc świętować będzie stulecie klubu. Teraz atmosfera w „Kolejorzu” jest trochę niespokojna, po niespodziewanym remisie 3-3 z Cracovią. – Nie śledzę rywalizacji między kibicami, ale musimy sobie poradzić z taką sytuacją, która nabrzmiewa, gdy przychodzi niekorzystny wynik. Ważna jest wówczas nasza reakcja na takie wydarzenia. Z jednej strony musimy wtedy zachować chłodną głowę, a z drugiej: nie dopuścić, by uciekło nam coś przez brak mobilizacji – twierdzi trener Lecha Maciej Skorża. – Od pierwszych dni pracy w tym roku uczulam zawodników, że ta runda jest bardzo krótka, to zaledwie 3,5 miesiąca. A z presją musimy sobie radzić, ona nie może być żadnym usprawiedliwieniem – dodaje.