Maciej Skorża: Wierzę, że szybko wkomponujemy w nasz zespół Dawida Kownackiego. WIDEO

Mimo bardzo licznej kadry, trener Lecha Poznań Maciej Skorża widzi problemy, które powstały w trakcie okresu przygotowawczego. – Jeśli bym miał wskazać jakiś minus, to są to kontuzje, urazy i infekcje. Mamy całkiem sporą grupę zawodników, która nadrabia zaległości treningowe – twierdzi szkoleniowiec, ale nie podaje konkretnych nazwisk. Wiadomo, że w tym gronie znaleźli się m.in. Mikael Ishak, Artur Sobiech, Adriel Ba Loua, Nika Kwekweskiri czy Bartosz Salamon. – Mamy szeroką kadrę, silną drużynę i wierzę, że nie przeszkodzi to nam w tym, by w Krakowie wygrać – twierdzi Skorża. W niedzielę o godz. 17.30 „Kolejorz” zagra bowiem na wyjeździe z Cracovią. – Mam bardzo interesującą drużynę. Wierzę w to, że będzimey umieli szybko wkomponować w ten zespół Dawida Kownackiego i uzyskać od niego to, co zawsze dawał, gdy był w wysokiej formie. Może jednak potrzebować czasu, bo jest po długiej rekonwalescencji – dodaje trener Lecha.