Maciej Skorża: Nie obawiamy się roli faworyta do tytułu, nie będziemy się chować. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Lech Poznań na starcie rundy wiosennej ma cztery punkty przewagi nad Pogonią Szczecin i sześć nad kolejnymi zespołami. To efekt bardzo równej postawy poznańskiej drużyny jesienią, „Kolejorz” przegrał w niej tylko dwa spotkania. - Drużyna zaskoczyła mnie wtedy na plus. Nawet w trudnych momentach potrafiliśmy hartem ducha wyszarpywać punkty, co jest niezwykle istotne na poziomie Ekstraklasy. Nie obawiamy się roli faworyta, prowadzimy w tabeli i spodziewamy się, że jesteśmy w gronie głównych faworytów. Nie będzie się nigdzie chować – przyznaje przed pierwszym tegorocznym spotkaniem o punkty trener Lecha Maciej Skorża. I dodaje, że kluczową kwestią jest teraz zapanowanie nad atmosferą w szatni, która może pogorszyć się, jeśli część zawodników nie będzie grała. A kadrę Lech ma najliczniejszą w kraju. – Muszę sprawić, by zawodnicy potrafili swoje ego przełożyć na dobro drużyny. To nie będzie łatwe, a może być kluczowe. Kto wiem, może sami będziemy swoim największym rywalem w tej rundzie – twierdzi Skorża.