Piotr Rutkowski: Sprzedaż zimą Kamińskiego to byłby absurd! WIDEO WIDEO |

Roman Kołtoń rozmawia z prezesem, a zarazem właścicielem Lecha Poznań, Piotrem Rutkowskim.



Media polskie, ale i europejskie coraz częściej piszą o Jakubie Kamińskim, jako „możliwe najdrożej sprzedanym piłkarzu Ekstraklasy”. Lech Poznań transferuje 19-letniego skrzydłowego już zimą? - To byłby absurd! To byłaby bezsensowana decyzja, patrząc, na to, co chcemy osiągnąć z Lechem - mówi właściciel klubu, Piotr Rutkowski.



Całość materiału do obejrzenia na kanale ” Prawda Futbolu”: https://youtu.be/amV6yKxGmlY