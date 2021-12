Pomocnik Lecha Poznań Nika Kwekweskiri: Mamy wyjątkową grupę zawodników i wyjątkowy sztab trenerski. WIDEO WIDEO |

Lech Poznań pokonał na zakończenie roku Górnika Zabrze 2-1, a jedną z bramek pięknym uderzeniem z 25 metrów zdobył Nika Kwekweskiri.



Reprezentant Gruzji strzelił swojego drugiego gola w tym sezonie i znów uderzeniem spoza pola karnego. Pod koniec pierwszej połowy wyrównał na 1-1, a ostateczne trafienie Lech zadał w 99. minucie.



– Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tak szczęśliwy. To wyjątkowe zwycięstwo, tuż przed Świętami i przed naszymi kibicami. Chcieliśmy dać im powód do świętowania – mówił Kwekweskiri po spotkaniu.



29-letni piłkarz dodał też:

- Walczyliśmy do końca, nie pierwszy raz zdobyliśmy bramkę w ostatniej chwili. Nic dziwnego, mamy wyjątkową grupę zawodników i wyjątkowy sztab trenerski. Zawsze wierzymy w sukces dopóki jesteśmy na boisku, aż do ostatniego gwizdka sędziego.