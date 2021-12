Obrońca Lecha Bartosz Salamon: Latem każdy by marzył o takiej sytuacji. WIDEO WIDEO |

Lech Poznań w ostatniej chwili strzelił gola w meczu z Górnikiem Zabrze – trafienie z 99. minuty pozwoliło mu wygrać to spotkanie 2-1 i powiększyć przewagę nad drugą w tabeli Pogonią Szczecin do czterech punktów. - Bardzo wierzyliśmy w to zwycięstwo, a wydaje mi się, że w takich momentach kto bardziej wierzy i kto bardziej dominuje i za tym idzie, to do niego bardziej uśmiecha się szczęście – powiedział po spotkaniu Bartosz Salamon, środkowy obrońca Lecha. „Kolejorz” jest pierwszy, na najlepszą obronę, najlepszy atak, odniósł też 12 zwycięstw, najwięcej w PKO Ekstraklasie. - Gdyby ktoś przed sezonem powiedział, że będziemy mieli najlepszy atak w lidze i najlepszą obronę, najwięcej zwycięstw, to każdy z nas by się chyba pod tym podpisał. I marzył, by tak było. Na to pracowaliśmy i cieszymy się, że doszliśmy do tego punktu, na który ciężko pracowaliśmy – dodał zawodnik Lecha.