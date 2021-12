Maciej Skorża o odejściu Jakuba Kamińskiego: Zbliżamy się do tego momentu. WIDEO WIDEO |

Jakub Kamiński jest nie tylko jednym z liderów Lecha Poznań, ale być może najlepszym młodzieżowcem w całej Ekstraklasie. O 19-letniego skrzydłowego pytają kluby z Bundesligi i raczej przesądzone jest, że w przyszłym roku opuści Poznań. Sam piłkarz powtarzał, że chciałby tego dokonać jako mistrz Polski. – Dla mnie ważne jest, aby Kuba został do końca sezonu, to kluczowe. Wiem, że z każdym dniem zbliżamy się do momentu, w którym opuści nasz klub, ale ja chciałbym, aby pomagał nam do ostatniej kolejki – zaznacza trener Lecha Maciej Skorża. Czy w międzyczasie będzie przygotowywał innych młodych graczy, którzy mogliby w kolejnym sezonie zastąpić Kamińskiego w roli młodzieżowca? Może być z tym problem, bo dla Lecha w tym sezonie kluczowe jest mistrzostwo kraju na stulecie klubu. – Margines eksperymentowania jest dość wąski – zaznacza Skorża.