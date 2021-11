Antonio Milić: Możemy powiedzieć „dzięki” Bediemu Bednarkowi. WIDEO WIDEO |

W swoim 19. występie ligowym w Lechu Poznań Antonio Milić zdobył dla „Kolejorza” pierwszego gola. Było to trafienie bardzo ważne, bo Lechowi do tej 53. minuty gra się nie układała. – To były trudne derby, oni grali bardzo dobrze w pierwszej połowie, nie zostawili nam żadnej przestrzeni za swoją linią obrony, ale także pomiędzy liniami. Na szczęście trafiliśmy w końcu dwa razy i Warta się musiała otworzyć. Mieliśmy okazje do zakończenia meczu, ale i tak 2-0 to dobry wynik. Najważniejsze są punkty – mówił po meczu chorwacki stoper Lecha. Swojej sytuacji przy golu nie nazwał jakąś szczególnie trudną. – Po rzucie rożnym mieliśmy drugą piłkę, widziałem, że leci i znalazłem sobie wolne miejsce. Trochę szczęścia, bo bramkarz nie obronił i mogłem się cieszyć – mówił.