Bramkarz Lecha Filip Bednarek: Parędziesiąt kilo pyrek spadło z naszych pleców. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bramkarz Lecha Poznań Filip Bednarek mówił po meczu z Wartą Poznań (2-0), że rywal dość mocno dał się we znaki liderowi PKO Ekstraklasy. To Bednarek obronił w 16. minucie strzały z bliska Jasyona Papeau i Adama Zrelaka, a przecież Warta spokojnie mogła wtedy prowadzić 1-0. - Jako bramkarz staram się w tych newralgicznych momentach pomóc drużynie i ktoś, kto zna się na piłce, to wie, jak ważne są takie interwencje. Masz 0-0 i nie musisz gonić wyniku. To dodaje pozytywnej energii, a mi pozwala rosnąć w trakcie meczu, nabrać pewności siebie. Było zupełnie inaczej niż w kilku poprzednich spotkaniach, gdzie interwencji nie miałem w ogóle, bo nie było żadnych celnych strzałów, albo jeden, z którego padał gol, jak w Łęcznej. Fajnie więc, że dzisiaj na to zero mogłem zapracować, a nie tylko obrońcy i reszta drużyny – stwierdził po meczu Filip Bednarek.