Pedro Rebocho: Poznań to mój dom, Lech – druga rodzina. WIDEO

Obrońca Lecha Poznań Pedro Rebocho sezon zaczął we Francji w niewielkim Gunigamp w Bretanii, ale pod koniec sierpnia przeniósł się do Poznania. Tu były młodzieżowy reprezentant Portugalii szybko wygrał walkę o miejsce w składzie z Barrym Douglasem i dziś jest mocnym punktem Lecha. Sprawdza się nie tylko w defensywie, ale i w ataku: ma gola oraz dwie asysty. W spotkaniu z Piastem Gliwice wziął udział przy zwycięskiej bramce Joao Amarala. Lech wygrał 1-0, ale sam Pedro Rebocho podkreślał, że było to bardzo ciężkie spotkanie. Sytuacja zmieniła się dopiero w drugiej połowie: - Trener mówił nam, że mamy być bardziej cierpliwi i szukać odpowiedniego momentu do zagrania piłki. Wcześniej za szybko chcieliśmy coś zdziałać w ataku. A tu potrzebna była większa cierpliwość i ilość podań – powiedział Portugalczyk.