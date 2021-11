Bramkarz Lecha Filip Bednarek: Czuję się pewnie, miejsca nie oddam. WIDEO WIDEO |

Przez 700 minut gry Filipa Bednarka w tym sezonie PKO Ekstraklasy, rywale oddali na jego bramkę zaledwie... osiem celnych strzałów! Piast Gliwice był w sobotę kolejnym zespołem, któremu ta sztuka się nie udała. Lech wygrał 1-0, a jego bramkarz miał niewiele pracy. - Oni przyjechali się bronić i liczyli na kontry. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko te szyki rozbić, ale udało się i zrobiliśmy to po naprawdę ładnej akcji. Później już dobrze zarządzaliśmy tym spotkaniem, co też pokazało naszą dyscyplinę i umiejętność zachowania spokoju w momencie, gdy wynik 1-0 jest newralgiczny. W każdej chwili może przyjść jakiś kontratak czy stały fragment dla przeciwnika. A my sprostaliśmy zadaniu – podkreślał Filip Bednarek.