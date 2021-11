Trener Lecha Maciej Skorża o Adrielu Ba Loua: Kibic myśli, że on co mecz strzeli hat-tricka. WIDEO WIDEO |

Adriel Ba Loua przyszedł latem do Lecha Poznań jako najdroższy piłkarz w historii klubu – „Kolejorz” zapłacił za niego Viktorii Pilzno 1,2 miliona euro. Start miał świetny, zdobył bramkę w meczu z Wisłą Kraków, oddał zaskakujące strzały w spotkaniach z Rakowem czy Legią, ale później zaczął grać bardzo przeciętnie. Trener Lecha Maciej Skorża broni swojego zawodnika. - Adriel jest bardzo ciekawym przypadkiem, bardzo mocno rozbudził nasze apetyty dobrymi meczami na początku. A później nagle tych liczb zaczęło brakować, stąd się bierze rozczarowanie kibiców. A sądzę, że to bardzo wartościowy piłkarz, który ma duże umiejętności i pewien specyficzny sposób gry. Musimy nauczyć się niektórych jego zachowań na boisku, ale też on musi coraz szybciej przyswajać sobie nasz schemat i sposób gry. To pewnie zajmie trochę czasu – mówi Skorża. - On też czuje presję, bo to wrażliwy chłopak. Wszyscy oczekują, że skoro to najdroższy piłkarz w historii klubu, to będzie strzelał hat-tricka w każdym meczu. No spokojnie, potrzeba mu czasu – dodaje trener Lecha.