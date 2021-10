Maciej Skorża: W drugiej połowie wszystko uporządkowaliśmy. WIDEO WIDEO |

Trener Lecha Poznań Maciej Skorża mógł po meczu z Wisłą Płock triumfować. Nie dość, że wymienił aż czterech graczy w wyjściowym składzie, to jego zespół w efektownym stylu pokonał Wisłę Płock 4-1, oddając 26 strzałów. – To był trudny mecz dla nas, szczególnie w pierwszej połowie, gdy nie potrafiliśmy dobrze wykorzystywać przestrzeni za obrońcami Wisły, a to miał być nasz główny sposób gry. W drugiej połowie uporządkowaliśmy wszystko, zagraliśmy tak, jak to miało wyglądać – podkreślał Skorża. - Bardzo ważnym momentem była bramka zdobyta przez Radka Murawskiego. Tu też chciałbym podkreślić rolę Mikaela Ishaka. To prawdziwy kapitan, nie odpuszcza żadnej piłki. Znów wypracował nam gola w prawie niemożliwej sytuacji – stwierdził Skorża.