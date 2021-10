Skorża o Legii: Dwa oblicze, w niedzielę będzie to europejskie. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Legia Warszawa to w tym sezonie drużyna o dwóch obliczach. Jest oblicze Legii grającej w europejskich pucharach i zdobywającej ważne punkty dla polskiej piłki. To Legia, która wygrywa z wyżej notowanymi przeciwnikami. I jest druga jej twarz, którą widzimy w lidze. Tu w ośmiu meczach potrafiła tylko trzy razy wygrać – mówi o niedzielnym przeciwniku trener Lecha Poznań Maciej Skorża. I dodaje: - Nie mam wątpliwości, z jaką Legią się zmierzymy. To będzie ta Legia z europejskich pucharów. Klasyk PKO Ekstraklasy, w którym mistrz Polski podejmie dotychczasowego lidera odbędzie się w niedzielę – początek o godz. 17.30.