Skorża o Michniewiczu: Obaj wiemy, jaką przeszliśmy drogę. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trener Lecha Poznań Maciej Skorża oraz trener Legii Warszawa Czesław Michniewicz znają się od ponad 20 lat – współpracowali na początku tego wieku w Amice Wronki. Gdy Michniewicz po zakończeniu kariery bramkarskiej prowadził drużynę rezerw w ówczesnej trzeciej lidze, Skorża pracował z juniorami starszymi, zresztą z sukcesami. Obaj darzą siebie szacunkiem. – Znamy się bardzo długo, obaj wiemy, ile przeszliśmy i ile nas to kosztowało wysiłku, by spotkać się w takim meczu jak ten niedzielny – mówi przed niedzielnym klasykiem Maciej Skorża. I podkreślił, że Michniewicz zaimponował mu awansem z reprezentacją U-21 do finałów Mistrzostw Europy.