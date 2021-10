Skorża wygrał już ważny mecz na Legii. "Mam spory szacunek dla nich". WIDEO WIDEO |

Gdy Maciej Skorża prowadził Lecha Poznań w niecałym sezonie 2014/15, dwukrotnie mierzył się z Legią przy Łazienkowskiej. Jesienią „Kolejorz” prowadził w Warszawie do przerwy 2-0, ale w ostatnim kwadransie stracił dwa gole i zremisował 2-2. W fazie mistrzowskiej też wygrywał 2-0, ale później stracił tylko jedną bramkę, wyprzedził Legię w tabeli i kilka tygodni później świętował swój ostatni tytuł. Jak będzie tym razem? – Tamta drużyna i obecna są zupełnie inne, nie chcę ich porównywać. Tamta drużyna była bardziej chaotyczna niż obecna. Jeśli jednak myślę o tym meczu z grupy mistrzowskiej, to mam do zespołu ogromny szacunek. Zareagował po porażce w finale Pucharu Polski, pojechał głodny zwycięstwa. Teraz mamy spore szanse na przywiezienie punktów z Warszawy, to nasz cel – mówi Maciej Skorża.