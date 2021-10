Lech Poznań. Maciej Skorża o Kwekweskirim: Coś zostało naruszone w naszych relacjach. WIDEO WIDEO |

- To trudny temat i sytuacja, które nie miała prawa się wydarzyć, ale takie już jest życie, że stawia nasz czasami w obliczu podobnych zdarzeń – mówi o sprawie Niki Kwekweskiriego trener Lecha Poznań Maciej Skorża. Niespełna dwa tygodnie temu piłkarz doprowadził do kolizji mając 0,8 promila alkoholu we krwi. Stało się to w centrum Poznania po kilka godzin po meczu Lecha ze Śląskiem Wrocław, który „Kolejorz” efektownie wygrał aż 4-0. – Jestem bardzo rozczarowany, że piłkarz Lecha coś takiego zrobił. Coś się wydarzyło, coś zostało naruszone w naszych relacjach i będzie potrzebował czasu by to odbudować. Liczę, że swoją postawą chociaż w części pozytywnie odpowie – przyznaje trener Lecha Maciej Skorża.