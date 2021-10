Lech Poznań. Maciej Henszel o karach dla Kwekweskiriego. WIDEO WIDEO |

Pokaźna kara finansowa od klubu, dobrowolne poddanie się karze wymierzonej przez sąd, a także udział w akcji społecznej przygotowanej przez klub wspólnie z Komendą Policji w Poznaniu – to kary dla pomocnika Lecha Poznań Niki Kwekweskiriego, który niespełna dwa tygodnie temu doprowadził do kolizji w stanie nietrzeźwości. Stało się to po meczu Lecha ze Śląskiem Wrocław, w nocy z soboty na niedzielę. Gruzin miał 0,8 promila alkoholu we krwi. Lech dopiero teraz rozmawiał z zawodnikiem, bo Kwekweskiri wyjechał na zgrupowanie swojej reprezentacji. – Złożył obszerne wyjaśnienia, zadeklarował, że podda się karze. Dostał też pokaźną karę finansową wynikającą z regulaminu drużyny – mówi Maciej Henszel, rzecznik prasowy klubu.