Lech na właściwym torze - odc. 24. Wideo

Lech na właściwym torze - odc. 24.

Lech Poznań wygrał aż 4-0 ze Śląskiem Wrocław. W połączeniu z jeszcze wyższym zwycięstwem nad Wisłą Kraków (5-0), kibice, którzy wybrali się na stadion przy ul. Bułgarskiej, mieli okazję obejrzeć niespotykany od lat "dwupak" widowisk w wykonaniu Lecha Poznań. - Chyba możemy już mówić o "twierdzy Poznań". A to dla mnie o tyle istotne, że Lech nie tylko nie zawiódł przy prawie 30 tys. widzów, ale wręcz trener Maciej Skorża i jego zespół zaczynają mieć poczucie, że duża poznańska publiczność jest ich atutem - mówi Bartosz Nosal w podcaście poznańskich dziennikarzy Sport.Interia.pl, "Lech na właściwym torze". - Tak, Lech Poznań zyskuje pewność siebie, której wcześniej nie miał i zaczął dawać tę pewność również swoim kibicom. Po tych dwóch wysokich zwycięstwach u siebie, ewentualny brak zwycięstwa, będzie traktowany jak potknięcie, a nie powrót "starych czasów" - uważa Radosław Nawrot. - Przy okazji "twierdzy Poznań", z tego co wiem, Lech zamierza w końcu zająć się porządkiem na stadionie. Weźmie do pomocy drapieżnika, w końcu ma też zostać umyta membrana - dodaje.