Lech - Śląsk: Jakub Kamiński, pomocnik Lecha Poznań. WIDEO

19-letni skrzydłowy Lecha Poznań Jakub Kamiński nie dostał tym razem powołania na zgrupowanie pierwszej reprezentacji Polski, a tylko U-21, ale w starciu ze Śląskiem Wrocław pokazał formę absolutnie międzynarodową. W 30. minucie po 60-metrowym rajdzie zdobył bramkę na 2-0, a w drugiej połowie dołożył jeszcze jedno trafienie i asystę. Jego Lech rozgromił wicelidera Śląsk Wrocław aż 4-0. - Zdawaliśmy sobie sprawę, że to mecz na szczycie, nie dało się od tego odciąć. Bardzo ważny dla układu tabeli, a przecież mamy teraz przerwę reprezentacyjną, a później spotkanie z Legią. Ze Śląskiem trzeba więc było wygrać. Jak jest ponad 30 tys. kibiców, a to nasz 12. zawodnik, to nie możemy z tego nie skorzystać. Wiadomo, że na wyjazdach gra się ciężej niż u siebie, więc tutaj musimy potwierdzać taką dyspozycję – mówił Jakub Kamiński.