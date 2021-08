Lech na właściwym torze - odc. 18. WIdeo WIDEO |

Lech Poznań dobrze zaczął sezon PKO Ekstraklasy, od remisu i dwóch zwycięstw, ale z kilku powodów tylko trochę poprawiło to humor kibicom Kolejorza. - Zacznijmy od tego, że Lech na razie wygrał, które parafrazując Franciszka Smudę, mogą w tym sezonie walczyć o spadek z ligi - mówi Bartosz Nosal w podcaście "Lech na właściwym torze", autorstwa poznańskich dziennikarzy Sport.Interia.pl. - Jeśli cały sezon Ekstraklasy potraktujemy jak chód na 50 km, to jesteśmy dopiero po kilku kilometrach. Dopiero nadejdzie czas, by oderwać się od reszty stawki jak Dawid Tomala - mówi Radosław Nawrot. - Fani Lecha zwyczajnie nie mają już zaufania do klubu, nie wierzą w jego zapewnienia, np. co do tego, że w wyniku transferów do Poznania przejdą piłkarze ponadprzeciętni, prawdziwi kozacy. Relacje między kibicami a klubem przypominają małżeństwo, które jest już sobą zmęczone, a w takich sytuacjach, wszystko zaczyna przeszkadzać, źle odłożona szczoteczka czy pozostawiona skarpetka urasta do wielkiego problemu. Przecież gdyby w klubie dobrze się działo, brudna membrana stadionu czy bałagan na obiekcie kibicom by tak nie przeszkadzały. Klub musi jednak zrobić porządek na wielu poziomach - dodaje Radosław Nawrot. Zapraszamy do odsłuchu całego 18. odcinka podcastu "Lech na właściwym torze".