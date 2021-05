Lech na właściwym torze - Odcinek 13 (Gość: Mariusz Mowlik) WIDEO |

- Sytuacja Lecha Poznań, jeśli chodzi o budowanie drużyny piłkarskiej, w ostatnich latach niewiele się zmienia. Lech bardziej jest to skupiony na tym, by biznesowo się wszystko zgadzało, by klub zarabiał. Efektem jest jedenaste miejsce w zakończonym sezonie PKO Ekstraklasy. To wstydliwe miejsce. Lecha Poznań stać na to, by połączyć promowanie zawodników z sukcesami sportowymi. Można przecież sprowadzać klasowych piłkarzy, ale to się wiąże z wydawaniem większych pieniędzy, czyli z ryzykiem, którego obecne władze Lecha nie chcą podjąć - mówi Mariusz Mowlik, były piłkarz Lecha Poznań, a obecnie agent piłkarski m.in. menedżer Przemysława Frankowskiego. Mariusz Mowlik przekonuje, że Lech Poznań nie tylko nie jest już - z perspektywy piłkarzy wybierających klub - wyborem numer 2 w Ekstraklasie, ale nie jest też trzeci ani czwarty. Kto go wyprzedza? O tym w najnowszym odcinku podcastu "Lech na właściwym torze". Do wysłuchania zaprasza Bartosz Nosal