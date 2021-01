Lech Poznań. Paweł Wojtala dla Interii: Lech mnie rozczarowuje. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Postawa Lecha Poznań w tym sezonie w Ekstraklasie z pewnością rozczarowuje. Te duże straty do czołówki są jednak jak najbardziej do nadrobienia. Liczę, że wiosna będzie należała do Lecha i że wywalczy awans do europejskich pucharów. Brak Jakuba Modera będzie z pewnością widoczny, ale nie ma ludzi niezastąpionych - mówi w rozmowie z Interią Paweł Wojtala, były obrońca Lecha Poznań i reprezentacji Polski.