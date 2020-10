Konflikt Tiby z Żurawiem? Radosław Majewski dla Interii: Do opinii publicznej można mówić różne rzeczy. WIDEO |

Wiem, że jeśli w klubie jest jakiś konflikt, to do opinii publicznej można mówić różne rzeczy. Lepiej, żeby to była jednak kontuzja, bo ją można wyleczyć, a konflikt zażegnać jest znacznie trudniej - mówi w rozmowie z Interią pomocnik Wieczystej Kraków, były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport Radosław Majewski. Dziś Lech Poznań zagra drugi mecz w Lidze Europy. Na wyjeździe "Kolejorz" zmierzy się z Glasgow Rangers. Transmisja w Polsacie Sport, relacja w Interii.