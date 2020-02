Lech Poznań. Dariusz Żuraw przed meczem z Lechią. Wideo WIDEO |

- Lechia to zespół, który też potrafi wysoko atakować pressingiem i nie będzie się chował za podwójną gardą. Jak się uda przejść tę ich pierwsza linię obronną, to znajduje się więcej miejsca. Musimy momentami grać tak jak na Cracovii, szukać prostopadłych spotkań, dłużej utrzymywać się przy piłce. Nie mogą nam się przytrafiać takie straty jak przez 20 minut w Krakowie, gdy rywal przechodził do ofensywy i stwarzał nam problemy - ocenia Żuraw.