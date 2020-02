Lech Poznań. Kamiński o grze na prawej obronie. Wideo WIDEO |

- Chyba nie było widać, ze to dla mnie nowa pozycja. Dobrze sobie poradziłem, ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało - mówi nastolatek z Lecha. W niedzielę Kamińskiego czeka poważniejsza próba - Lech zagra na wyjeździe z Cracovią. - To w ogóle będzie dla nas trudniejsze spotkanie, bo Cracovia jest nieprzyjemnym zespołem. Trener Probierz zwraca uwagę na każdy szczegół, pewnie my będziemy grać, a oni spróbują przeszkadzać i poczekają na kontry - opowiada Kamiński, który spodziewa się, że to właśnie na jego pozycji trener rywali może szukać słabszego punktu "Kolejorza".