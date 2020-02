Lech Poznań. Trener Żuraw o słabości polskiej ligi. Wideo WIDEO |

- Klubów nie stać na to, by zatrzymywać najlepszych graczy. Na tle Europy jesteśmy daleko, a to powoduje, że najlepsi młodzi piłkarze dostają oferty, które są ratunkiem dla klubów. Można spekulować, czy liga znów będzie słabsza, ale taki trend jest od dłuższego czasu. Nie wiem, czy w perspektywie kilku lat uda się to zmienić, bo te najmocniejsze kluby też muszą sprzedawać by normalnie funkcjonować. Na szczęście mamy coraz więcej młodych piłkarzy i mimo wyjazdów, następni wchodzą do składu. W tym trzeba szukać szansy - uważa Żuraw, który nie chce patrzeć na osłabienia rywali. - Zawsze patrzę tylko na siebie i swój zespół. Mam nadzieję, że nasza praca będzie widoczna w lidze - twierdzi.