Dariusz Żuraw o ambitnych celach Lecha Poznań. Wideo WIDEO |

- To, że klub nic nie mówi o celach i nie wywiera presji na zawodnikach, nie znaczy, że my nie chcemy dojść do finału Pucharu Polski, a później go wygrać, albo zająć najwyższe miejsce w lidze - mówi Dariusz Żuraw, trener Lecha Poznań.