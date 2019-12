Śląsk - Lech. Dariusz Żuraw przed meczem. Wideo WIDEO |

- Śląsk wykorzystał nasze błędy, ale mecz mógł się zakończyć inaczej. To solidna drużyna, u siebie i na wyjeździe. Ostatnio przegrali 0-3 z Legią, ale musimy brać pod uwagę, że nie wystąpiło dwóch środkowych: Krzysztof Mączyński i Michał Chrapek. Teraz będą do dyspozycji. Wypadł za to Exposito. Trudno mi powiedzieć, jakie to będzie spotkanie, bo zagramy bez publiczności. Na takie warunki trzeba się dobrze nastawić i skoncentrować, wtedy będziemy mieli szansę na korzystny wynik - powiedział Dariusz Żuraw, trener Lecha Poznań przed meczem ze Śląskiem Wrocław.