Lech Poznań. Dzieci wypełnią stadion na meczu Ekstraklasy. Wideo WIDEO |

Jeszcze w czwartek rano do klubu z Poznania dotarło ponad 10 tys. zgłoszeń, a uprawnionych do obejrzenia meczu z Koroną było w sumie ponad 18 tys. widzów. Dziś w południe liczby te wzrosyły - odpowiednio – do ponad 11 tys. uczestników akcji i ponad 20 tys. wszystkich kibiców. – Nastąpił szał z tymi zgłoszeniami, schodzą do nas hurtowo. Sądzę, że frekwencja może sięgnąć 25 tys. – mówi Maciej Henszel, rzecznik prasowy Lecha.