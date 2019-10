Lech Poznań. Żuraw po meczu z Legią i przed Zagłębiem. Wideo WIDEO |

- Jeśli zrobię zmiany, to po to, by zespół grał lepiej, a nie by kogoś ukarać - mówi trener Lecha Dariusz Żuraw przed meczem z Zagłębiem Lubin.