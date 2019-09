Trener Lecha Dariusz Żuraw przed meczem z Jagiellonią. Wideo WIDEO |

- To nie jest tak, że my wychodzimy na boisko i myślimy tylko o grze do przodu. Popełniamy za dużo indywidualnych błędów, a także formacyjnych, z tego biorą się straty goli - mówi trener Lecha Dariusz Żuraw przed meczem z Jagiellonią Białystok.