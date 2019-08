Maciej Makuszewski o grze w rezerwach Lecha Poznań. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

– Pomyślałem, że jeżeli nie będę grał w większym wymiarze, to porozmawiam z trenerami o grze w niedzielę. Zgodzili się, zagrałem całe spotkanie i to jest dla mnie dobrym przetarciem. 90 minut zostało wybiegane, powalczone, a to, że dwa poziomy niżej, nie jest wielkim problemem. Przeciwnik nie położył się przed nami, bo jednak nazwa Lech, także w drugiej lidze, robi swoje. Trzeba było sporo potu zostawić by to wygrać – powiedział Maciej Makuszewski o grze w rezerwach Lecha Poznań.