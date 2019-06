Tymoteusz Puchacz po meczu Lech - Broendby 1-0. Wideo

- Cieszy gra, bo myślę, że dobrze to wyglądało. Broendby to klasowy zespół, miał swoje sytuacje, ale to my zasłużyliśmy na zwycięstwo - mówił po wygranym 1-0 sparingowym meczu z duńskim Broendby strzelec jedynego gola dla Lecha Poznań, Tymoteusz Puchacz.