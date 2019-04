Makuszewski skrytykował decyzję Lecha Poznań. Wideo

- Nie powinno to chyba tak wyglądać, że podobne decyzje zostają ogłoszone w trakcie sezonu. Wciąż mamy szansę, by o coś powalczyć - tymi słowami skrzydłowy Lecha Poznań Maciej Makuszewski odpowiada na ogłoszoną przez klub listę zawodników, którzy po sezonie opuszczą Poznań. Swojej przyszłości też nie zna, choć na liście go nie było. - Lista jest chyba otwarta - mówi.