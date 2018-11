Cracovia - Lech. Nawałka zachwycony "Kolejorzem". Wideo

Adam Nawałka był zachwycony tym, co zastał w Poznaniu. – Zawsze patrzę nawet w trudnych sytuacjach w taki sposób, że szklanka jest dla mnie połowy pełna. Jestem zbudowany tym, co tu zastałem pod względem organizacyjnym, bo to bardzo wysoki poziom. W wielu miejscach byłem na stażach, począwszy od Barcelony, przez kluby włoskie i praktycznie całą Serie A, aż po ligę niemiecką. Organizacja w Lechu nie odbiega od tamtych standardów. Jeśli zaczniecie dociekać prawdy, być bliżej faktów, to sami się o tym przekonacie – powiedział.