Przed startem eliminacji europejskich pucharów Telewizja Polska oficjalne ogłosiła, że wszystkie domowe mecze polskich drużyn w europejskich pucharach będzie można oglądać na jej antenach. Do tego doszły także wyjazdowe spotkania rozegrane już do tej pory przez Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa i Legię Warszawa. Właśnie spotkania wyjazdowe stanowią trudniejszy orzech do zgryzienia, bo w tym przypadku trzeba się porozumiewać bezpośrednio z klubami rywalizującymi z naszymi drużynami, bądź pośrednikami posiadającymi prawa do transmisji tych spotkań. Udało się to w przypadku meczu Pogoni w Belfaście przeciwko Linfield, Rakowa w Tallinie z Florą i Legii w Szykmencie z Ordabasy. Największy problem może być z kolei z tym teoretycznie najbliższym wyjazdem, dotyczącym rewanżowego meczu Lecha z Żalgirisem Kowno.