Zbigniew Boniek miażdży Lecha. "Tragicznie". Srogi zawód

W grudniu 2023 roku cierpliwość zarządu do Johna van den Broma się wyczerpała. Po zaskakującym remisie Lecha Poznań w 19. kolejce z Radomiakiem Radom . Mimo że "Kolejorz" wygrywał 2:0, to pozwolił rywalom na odrobienie strat i wywiózł z Radomia tylko punkt. Włodarze zdecydowali niedługo po feralnym spotkaniu o zwolnieniu van den Broma . Ja jego miejsce zatrudniono Mariusza Rumaka.

46-latek miał w przeszłości okazję prowadzić Lecha w latach 2012-2014 . Zarząd postanowił skorzystać z jego ogromnego doświadczenia w Ekstraklasie i kolejny raz powierzyć mu stery drużyny. Powrót do Poznania nie potoczył się jednak tak, jakby tego oczekiwali kibice, a także sam szkoleniowiec.

Nowy-stary trener rozpoczął pracę z "Kolejorzem" od cennych wygranych nad Zagłębiem Lubin i Jagiellonią Białystok. Zremisował również z utrzymującym się w czubie tabeli Śląskiem Wrocław . Niestety kolejne spotkania to już całkowity zjazd "poznańskiej lokomotywy do zajezdni".

"Lech gra tragicznie"

Chociaż rywale gubią punkty na potęgę, a walka o mistrzostwo przypomina wyścig żółwi, Lech zupełnie nie potrafił tego wykorzystać. Ostatnia porażka z Puszczą Niepołomice sprawiła, że w Poznaniu wiara w tytuł spadła praktycznie do zera, a kibice czekają już tylko, aż sezon się skończy, a Rumak odejdzie. W podobnym tonie na portalu "Meczyki" wypowiedział się Zbigniew Boniek.

Lech gra tragicznie. W meczu z Puszczą miałem wrażenie, że są zestresowani, nie mają uśmiechu, entuzjazmu i chęci biegania. Źle to wyglądało

Jagiellonia nie ma rywala?

Jedynym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Polski jest Jagiellonia Białystok. Tylko ona może zawalić tę sprawę

"Nie wydaje mi się, by Śląsk wygrał z Legią i nie wierzę w to, że zdobędzie tytuł. Jagiellonia jest lepsza, ma lepszych piłkarzy. Śląsk ma Jacka Magierę, który dokonał tam cudu, ale ten cud nie może doprowadzić do zdobycia mistrzostwa" - dodał w rozmowie z "Meczykami".