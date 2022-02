Raport Grant Thornton zestawia transfery dokonane latem w polskiej Ekstraklasie i porządkuje je według przyjętych kryteriów jakościowych. "Sprawdzając finansową jakość (obliczoną w sposób statystyczny) poszczególnych transferów przeprowadzonych latem, wzięliśmy pod uwagę ich indywidualne i drużynowe osiągnięcia. Wynik każdego sprowadzonego zawodnika odnieśliśmy do kwoty za jaką został pozyskany. Przedstawione statystyki pokazują wszystkie rozegrane mecze przez zawodników w PKO BP Ekstraklasie, Pucharze Polski, Superpucharze oraz europejskich pucharach." - czytamy.



Z raportu możemy dowiedzieć się, które transfery letniego okna okazały się najbardziej efektywne, także w kontekście wydanych na nie pieniędzy. Wśród defensywnych wzmocnień absolutny prym wiedzie Lech Poznań, za to ofensywę najlepiej wzmocniły Legia Warszawa, Stal Mielec czy Piast Gliwice.





Lech Poznań i Legia Warszawa robią najlepsze transfery

Wśród kluczowych wniosków raportu Grant Thornton znajdujemy takie oto stwierdzenia:



- Najlepsza transferowa XI letniego okienka sezonu 2021/2022 składa się z 4 Polaków oraz 7 obcokrajowców. Kosztowała łącznie 1,1 mln EUR (niemal 0,6 mln więcej niż najlepsza XI 2020/2021)



- Spośród zawodników defensywnych kupionych przez kluby PKO BP Ekstraklasy w letnim okienku 2021/2022 najlepszy okazał się Barry Douglas, obrońca Lecha Poznań. Drugie miejsce zajął jego kolega z drużyny Joel Pereira. Na podium znalazł się również Matej Hanousek z Wisły Kraków.



- Najlepszymi w ataku okazali się z kolei: Mahir Emreli z Legii Warszawa, Fabian Piasecki ze Stali Mielec i Damian Kądzior z Piasta Gliwice



- Najbardziej efektywnym finansowo transferem lata było sprowadzenie Antona Krywosiuka przez Wisłę Płock, Joela Pereiry przez Lecha Poznań i Zorana Arsenicia przez Raków Częstochowa.



Zawodnik z Azerbejdżanu został sprowadzony za kwotę 70 tys. EUR. W rundzie jesiennej 21/22 zanotował 2 asysty i zdobył 2 bramki oraz zaliczył 4 czyste konta. Na murawie spędził średnio 66 minut. Na drugim miejscu pod względem efektywności wydanych pieniędzy znalazł się Joel Pereira z Lecha Poznań. Zakupiony za 100 tys. EUR z Omonii Nikozja spędził na boisku 923 minuty, zanotował 7 czystych kont oraz uczestniczył przy zdobyciu 4 bramek. Podium uzupełnia piłkarz Rakowa Częstochowa, Zoran Arsenic, sprowadzony do klubu z Częstochowy klubu za 125 tys. EUR. W sezonie 2021/2022 zdobył 1 bramkę spędzając na murawie 1374 minuty, a drużyna Rakowa zachowała 5 czystych kont w składzie z Chorwatem. Analizując powyższą klasyfikacje należy mieć również na uwadze fakt, że w polskiej Ekstraklasie większość transferów przeprowadzana jest jednak w formie bezgotówkowej, a duży wpływ na ostateczne wyniki mają kwoty odstępnego.

Ekstraklasa także sprzedaje. Kamil Piątkowski najdroższy

Najdroższym transferem wychodzącym była sprzedaż Kamila Piątkowskiego z Rakowa Częstochowa do Red Bulla Salzburg za 5 mln euro, dalej Josipa Juranovicia z Legii Warszawa do Celticu Glasgow za 3 mln euro, wreszcie Tymoteusza Puchacza z Lecha Poznań do Unionu Berlin za 2,5 mln euro. On już jest wypożyczony do Trabzonspor NK.