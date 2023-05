Zaskakująca propozycja dla bohatera Lecha, nikt się tego nie spodziewał

Kristoffer Velde nie czuje się liderem. Od przywództwa w szatni są inni

W oczekiwaniu na Ishaka Lech sprawdza wariant z Velde. Nowa rola Norwega?

W końcówce sezonu Velde może pełnić w Lechu inną rolę niż do tej pory, co może mocno zaskoczyć rywala. Już w ostatnich 20 minutch starcia z Cracovią został przesunięty do ataku, gdy boisko opuścił Artur Sobiech. Leczy się bowiem Mikael Ishak (- Może wrócić w każdej chwili, a może za kilka tygodni, czekamy na decyzję lekarzy - to słowa drugiego trenera Denny'ego Landzaata), rehabilitację po artroskopii kolana przechodzi Filip Szymczak. Innych napastników w kadrze mistrza Polski nie ma.