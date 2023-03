Zamieszanie wokół meczu Lecha Poznań w LKE. Chodzi o transmisję spotkania

Lech Poznań po ograniu w dwumeczu Djurgardens IF awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, gdzie mistrzom Polski przyjdzie zmierzyć się z Fiorentiną. Dotychczasowe spotkania domowe "Kolejorza" w europejskich rozgrywkach transmitowała Telewizja Polska, która wykupiła sublicencję od Viaplay. Problem w tym, że umowa zawarta między stacjami nie obejmuje fazy 1/4 finału, co z kolei oznacza, że transmisja starcia z włoską ekipą w Poznaniu w TVP stoi pod dużym znakiem zapytania.