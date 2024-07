Z Ekstraklasy do Serie A. To wybraniec Probierza. Włosi nie chcą dłużej czekać

Filip Marchwiński jest bardzo bliski przenosin do włoskiego US Lecce. Pomocnik Lecha Poznań w najbliższych dniach powinien się pojawić w klubie Serie A na testach medycznych. Jak informuje serwis Meczyki.pl, "Kolejorz" otrzyma za swojego gracza ok. trzech milionów euro plus bonusy. Na wysokość tej kwoty z pewnością wpłynęły dwa występy w drużynie narodowej, zaliczone przez 22-letniego zawodnika jesienią ubiegłego roku.