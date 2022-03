O tym, że Tomasz Kędziora - piłkarz ukraińskiego Dynama Kijów - może trafić do Lecha Poznań, pisaliśmy już w poniedziałek. Ma to związek z decyzją FIFA, która w powodu wojny po ataku Rosji zawiesiła do końca czerwca kontrakty piłkarzy z ligi ukraińskiej.

Lech Poznań. Tomasz Kędziora wesprze klub w walce o mistrzostwo Polski

Reprezentant Polski uciekał z Kijowa przez wojenną pożogą i dla podtrzymania formy miał trenować z Lechem Poznań. Nie skończy się jednak na samych zajęciach. Sport.tvp.pl informuje, że 27-latek już na pewno wesprze "Kolejorza" w walce o mistrzostwo Polski i lada moment ma zostać uprawiony do gry.

Dla Tomasza Kędziory powrót do Poznania jest pełen sentymentów. Prawy defensor trafił do Lecha w 2010 roku jako 16-latek i w ciągu 7 lat rozegrał 151 meczów dla pierwszej drużyny, świętując jeden tytuł mistrzowski. W 2017 roku przeniósł się od Dynama Kijów, z którym jest związany kontraktem obowiązującym do 30 kwietnia 2024 roku.

