Wstrząsnął kibicami Lecha Poznań. Teraz postanowił się wycofać

W naszej lidze Fin spędził sześć lat , co nie zdarza się tak często w przypadku obcokrajowców. Do Polski trafił w wieku 26 lat przychodząc ze szwedzkiego Djurgårdens IF .

W Poznaniu po raz pierwszy byłem na meczu Lecha z Legią i atmosfera tego spotkania wywarła na mnie olbrzymie wrażenie. Spodobało mi się także miasto i to wszystko spowodowało, że chciałem przyjść do Lecha

Kibice Lecha nie mogli darować tego transferu

Przejście Hämäläinena do wielkiego rywala wywołało jednak spore kontrowersje. Kibice Lecha przygotowali m.in. wulgarny transparent skierowany w stronę zawodnika, pojawiło się też porównywanie go do Judasza. Mimo to Fin zdecydował się przejść do Legii.