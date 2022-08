Wpadka VAR w Ekstraklasie. Należały się rzut karny i czerwona kartka

Niedzielne pojedynek Lech Poznań - Śląsk Wrocław był bardzo ważny dla gospodarzy, którzy zaliczyli falstart na początku sezonu. Co prawda w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy udało im się dotrzeć do czwartej fazy, to w lidze zawodzą. Aktualnie Lech zajmuje ostatnie miejsce w PKO Ekstraklasie z jednym remisem i trzema porażkami na koncie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lazio - Bologna 2-1. Bramki. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Błąd sędziów w PKO Ekstraklasa. To powinien być karny i czerwona kartka

W 71. minucie meczu Lech - Śląsk, przy wyniku 0:1, doszło do poważnego błędu sędziów. W polu karnym z piłką przy nodze znalazł się Erik Exposito. Hiszpański napastnik Śląska chciał oddać strzał na bramkę, lecz w tym momencie został pchnięty w plecy przez Barry’ego Douglasa.

Co prawda Exposito zdążył oddać strzał na bramkę, lecz i tak upadł na murawę. Sędzia Piotr Lasyk nie zauważył przewinienia i nie zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego. Decyzja ta jest błędna, bowiem pchnięcie było wykonane ze sporym impetem i mogło mieć wpływ na to, w jaki sposób został oddany strzał na bramkę.

Sędziowie VAR z kolejną wpadką w PKO Ekstraklasa

Z racji tego, że Exposito znajdował się na około 12-13-stym metrze, a przed nim był już tylko bramkarz, to należy interpretować to, jako tzw. realną szansę na zdobycie bramki (DOGSO). W związku z tym Barry Douglas powinien obejrzeć czerwoną kartkę za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.W tym miejscu warto zaznaczyć, że tzw. podwójne karanie jest wskazane, gdyż faul wykonany był przy użyciu ręki, a zatem nie ma mowy o zmianie koloru kartki na żółty.

Moim zdaniem, sędziowie VAR, których funkcję pełnili Paweł Raczkowski i Paweł Sokolnicki, powinni podjąć interwencję i wezwać swojego kolegę przed monitor w celu obejrzeniu powtórek. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się nie stało. Na ich szczęście Śląsk wygrał to spotkanie, bo w innym wypadku pozostałby ogromny niesmak.

Czytaj także: Sędziowskie kontrowersje w meczu Widzew - Legia