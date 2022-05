Właściciel Lecha Piotr Rutkowski: Chcemy iść dalej tą samą drogą

Lech Poznań tytuł mistrzowski zapewnił sobie już tydzień temu, ale prawdziwe świętowanie odbyło się w Poznaniu w sobotę. Na stadionie przy Bułgarskiej pojawiło się rekordowe ponad 41 tys. widzów - ci kibice byli świadkami odebrania później pucharu przez Lecha po wygranym meczu z Zagłębiem Lubin. Swój medale otrzymał też Piotr Rutkowski, który wreszcie mógł odetchnąć po latach niepowodzeń. - Te siedem lat to długo, trochę za długo. Tym bardziej doceniam dzisiaj wartość tego medalu - mówił.

Reklama

Rutkowski zapowiadał, że się nie podda. Dziś triumfuje

Niemal dokładnie cztery lata temu Lech we frajerski sposób przegrał finisz sezonu - po 30 kolejkach był liderem, a później skompromitował się w fazie mistrzowskiej. Kibice przerwali nawet ostatnie spotkanie z Legią, by goście nie mogli świętować tytułu przy Bułgarskiej. To wtedy po raz pierwszy coś tąpnęło w Lechu. Doszło do zmian kadrowych, do Poznania przyjechali m.in. Pedro Tiba i João Amaral, a Rutkowski, ogłaszając trenerem Ivana Đurđevicia, mówił: - Tym, którzy wołali w niedzielę "Rutkowski, wyp...", odpowiadam: będę walczył dalej, nie poddam się. Nigdy się nie poddam. Być może to najtrudniejszy moment w mojej karierze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceprezes Lecha Piotr Rutkowski w emocjonalnym wystąpieniu. Wideo INTERIA.TV

Lech miał przez te cztery lata wzloty i upadki, więcej tych drugich, a dopiero dzisiaj Rutkowski mógł triumfować. - Wzmacnialiśmy zespół, wydawaliśmy pieniądze w ostatnich latach i to pomogło. Dzisiaj dzięki temu możemy podnieść ten puchar. Będziemy dalej chcieli iść tą samą drogą, robić to samo, co robiliśmy przez ostatnie trzy lata.

To były dobre trzy lata, które spowodowały, że jesteśmy dzisiaj tu, gdzie jesteśmy Piotr Rutkowski, właściciel Lecha.

Dodał też: - Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny sezon, ale chcieliśmy zrobić wszystko, by tego mistrza zrobić. Fajnie, że się udało, a że akurat na stulecie, to tym bardziej piękne.

Rutkowski: Liga Mistrzów to duże wyzwanie, ale spróbujemy

Rutkowski przyznał też, że na razie nie myśli o przyszłości, ale wkrótce zacznie. - Dzisiaj myślimy o dniu dzisiejszym. Poprzednio za mało cieszyliśmy się tymi pięknymi chwilami i one wróciły dopiero po siedmiu latach. Trzeba docenić to, co się ma, a na jutro przyjdzie czas jutro.

Nie chciał jednak mówić o transferach i zmianach kadrowych. - Nie zdradzę żadnych nazwisk, ale chcemy odświeżyć i wzmocnić ten zespół. Mamy czas, Europa jest przed nami. Liga Mistrzów to duże wyzwanie, ale spróbujemy, bo na pewno warto jest spróbować - zakończył.